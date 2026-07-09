addio alla contessa bini smaghi sorella di lapo e fioretta mazzei

Notizia in breve

La contessa Bini Smaghi, sorella di Lapo e Fioretta Mazzei, è deceduta all’età di 99 anni. Era nata il 24 dicembre e avrebbe compiuto 100 anni a dicembre. I figli, Lorenzo, Bernardo e Simone, avevano già pianificato una celebrazione per il suo compleanno. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra parenti e amici.