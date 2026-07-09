Addio alla contessa Bini Smaghi sorella di Lapo e Fioretta Mazzei
La contessa Bini Smaghi, sorella di Lapo e Fioretta Mazzei, è deceduta all’età di 99 anni. Era nata il 24 dicembre e avrebbe compiuto 100 anni a dicembre. I figli, Lorenzo, Bernardo e Simone, avevano già pianificato una celebrazione per il suo compleanno. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra parenti e amici.
San Casciano Val di Pesa (Firenze), 9 luglio 2026 – Avrebbe tagliato il traguardo dei cento anni il prossimo 24 dicembre e i figli Lorenzo, Bernardo e Simone Bini Smaghi stavano già pensando a organizzarle una grande festa. La contessa Maria Carla Mazzei nei Bini Smaghi si è spenta invece ieri nella sua casa a Villa I Tattoli a Cerbaia, nel Comune di San Casciano Val di Pesa. La nobildonna fiorentina aveva sposato l’ingegnere nautico Bino Bini Smaghi, che per molti anni seguì per lavoro in Tunisia, lo stesso che ottenne da Umberto II di Savoia la convalida del titolo nobiliare di conte, trasmissibile ai soli maschi primogeniti. Dal... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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