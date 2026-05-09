Un commento di un ex membro di un importante organismo finanziario sottolinea che l’Europa dovrebbe rafforzare l’unità interna per affrontare le sfide poste da Stati Uniti e Cina. Si discute di come l’alleanza tra Russia e Cina possa mettere in difficoltà le istituzioni europee. Le considerazioni riguardano le strategie per evitare che l’Europa venga ridimensionata nel panorama globale.

? Domande chiave Come può l'Europa evitare di essere ridimensionata da USA e Cina?. Perché l'asse Russia-Cina mette in crisi le istituzioni europee?. Quali strategie devono adottare i manager per proteggere le imprese locali?. Come può la formazione internazionale rispondere alle pressioni geopolitiche globali?.? In Breve 63 manager hanno concluso il percorso EMBA tra Udine, Milano e Trento.. Luigino Pozzo e Marco Sartor hanno presentato il modello formativo con New York.. Lorenzo Delladio e Angelo Montanari hanno partecipato alla cerimonia al Teatro Nuovo.. Il modulo internazionale si è svolto presso la St. John’s University di Manhattan.. Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospita la Graduation EMBA 2026, dove 63 manager e imprenditori celebrano la fine del percorso dell’Executive Master in Business Administration.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bini Smaghi: l’Europa deve unirsi per resistere a USA e Cina

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