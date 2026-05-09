Bini Smaghi | l’Europa deve unirsi per resistere a USA e Cina
Un commento di un ex membro di un importante organismo finanziario sottolinea che l’Europa dovrebbe rafforzare l’unità interna per affrontare le sfide poste da Stati Uniti e Cina. Si discute di come l’alleanza tra Russia e Cina possa mettere in difficoltà le istituzioni europee. Le considerazioni riguardano le strategie per evitare che l’Europa venga ridimensionata nel panorama globale.
? Domande chiave Come può l'Europa evitare di essere ridimensionata da USA e Cina?. Perché l'asse Russia-Cina mette in crisi le istituzioni europee?. Quali strategie devono adottare i manager per proteggere le imprese locali?. Come può la formazione internazionale rispondere alle pressioni geopolitiche globali?.? In Breve 63 manager hanno concluso il percorso EMBA tra Udine, Milano e Trento.. Luigino Pozzo e Marco Sartor hanno presentato il modello formativo con New York.. Lorenzo Delladio e Angelo Montanari hanno partecipato alla cerimonia al Teatro Nuovo.. Il modulo internazionale si è svolto presso la St. John’s University di Manhattan.. Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospita la Graduation EMBA 2026, dove 63 manager e imprenditori celebrano la fine del percorso dell’Executive Master in Business Administration.🔗 Leggi su Ameve.eu
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L’Europa alla prova del futuro: la lezione di Bini Smaghi celebra la Graduation EMBA 2026Non è stata solo una cerimonia di consegna dei diplomi, ma un momento di profonda analisi geopolitica e strategica.
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Temi più discussi: Cosa vuole veramente Trump? - Appunti; Europa, solo se più unita può resistere al bullismo delle grandi potenze. Lorenzo Bini Smaghi lo dimostra nel libro-manifesto Da soli; Lorenzo Bini Smaghi: lectio magistralis per la graduation del master di Uniud e Confindustria; Bini Smaghi, BCE prudente ma stretta già in atto su credito e mercati.
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Domani, venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 8:30 , ospite in diretta nel Buongiorno Italia di Casa Radio l’economista italiano, già’ membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, Lorenzo Bini Smaghi. Nel corso dell’intervento si parlerà della sit facebook