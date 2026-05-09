L’Europa alla prova del futuro | la lezione di Bini Smaghi celebra la Graduation EMBA 2026

Durante la cerimonia di consegna dei diplomi del programma EMBA 2026, è stato evidenziato come l'Europa si trovi di fronte a sfide significative legate alla geopolitica e alla strategia. L'evento ha visto la partecipazione di esperti e accademici che hanno discusso delle dinamiche attuali e delle possibili evoluzioni future del continente. Non si sono limitati ai riti tradizionali, ma hanno affrontato temi di grande attualità che coinvolgono l'intera regione.

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Non è stata solo una cerimonia di consegna dei diplomi, ma un momento di profonda analisi geopolitica e strategica. Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha fatto da cornice alla "Graduation EMBA 2026", l’evento conclusivo del biennio dell’Executive Master in Business Administration organizzato.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lorenzo Bini Smaghi: lectio magistralis per la graduation del master di Uniud e ConfindustriaLorenzo Bini Smaghi, tra le voci più autorevoli dell'economia europea, porta la sua lectio magistralis al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la... Leggi anche: Dazi Usa, l’economista Bini Smaghi: “Il conto lo pagano gli americani” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Europa, solo se più unita può resistere al bullismo delle grandi potenze. Lorenzo Bini Smaghi lo dimostra nel libro-manifesto Da soli; Lorenzo Bini Smaghi: lectio magistralis per la graduation del master di Uniud e Confindustria; Cosa vuole veramente Trump? - Appunti; Amici e nemici celebra Marco Pannella con Emma Bonino e Vasco Rossi. Europa solo podrá resistir la intimidación de las grandes potencias si se une más. Lorenzo Bini Smaghi lo demuestra en su libro-manifiesto Solo.Il convincente libro di Bini Smaghi spiega in modo chiaro perché l’Unione Europea, pur avendo tutte le carte per essere una grande potenza globale, finisce spesso per giocare in difesa, stretta tra le ... firstonline.info Bini Smaghi: L'Europa deve pensare a se stessa, il rapporto bilaterale con gli Usa non basta piùL'economista e presidente di Société Générale Lorenzo Bini Smaghi è ospite di Alessandra Sardoni ad Omnibus per presentare il suo libro Da soli, dedicato alla solitudine dell'Europa in un momento di ... la7.it #Emba Bini Smaghi parla di #Ue alla consegna degli attestati Lorenzo Bini Smaghi, tra le voci più autorevoli dell' #economia europea, porta la sua lectio magistralis al Teatro Giovanni da Udine per il Graduation Day del'Executive Master in Business Administr x.com