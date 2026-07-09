Addio a Joanna Pettet spia di James Bond 007 - Casino Royale e studentessa de Il gruppo
Joanna Pettet è morta all'età di 78 anni. L'attrice britannica aveva recitato negli anni Sessanta in film come “Il gruppo” di Sidney Lumet e “James Bond 007 - Casino Royale”. La sua carriera cinematografica si è sviluppata principalmente in quel decennio, con ruoli che le hanno portato riconoscimenti nel mondo del cinema. La notizia è stata confermata dai familiari.
Roma, 9 luglio 2026 - È morta Joanna Pettet, l'attrice britannica che negli anni Sessanta interpretò ruoli in importanti pellicole come ''Il gruppo'' di Sidney Lumet e il famoso ''James Bond 007 - Casino Royale'. L’attrice si è spenta all'età di 83 anni martedì 7 luglio al Temecula Valley Hospital, in California, ha confermato dall'amica ed ex manager Pam DuBois a "The Hollywood Reporter". Una data maledetta per la Pettet, che 31 anni fa rimase profondamente turbata dalla morte del figlio Damien Zach Cord, avuto dall'attore Alex Cord, deceduto nel 1995 a soli 26 anni a causa di un'overdose di eroina. Lutto che l’allontanò sempre più dal mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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