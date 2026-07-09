Addio a Joanna Pettet spia di James Bond 007 - Casino Royale e studentessa de Il gruppo

Notizia in breve

Joanna Pettet è morta all'età di 78 anni. L'attrice britannica aveva recitato negli anni Sessanta in film come “Il gruppo” di Sidney Lumet e “James Bond 007 - Casino Royale”. La sua carriera cinematografica si è sviluppata principalmente in quel decennio, con ruoli che le hanno portato riconoscimenti nel mondo del cinema. La notizia è stata confermata dai familiari.