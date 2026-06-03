Devo ammetterlo, quando 007 First Light è stato presentato ufficialmente con il primo trailer a sorpresa, durante lo State of Play di Sony a inizio giugno 2025, ho avuto delle sensazioni contrastanti. Il team danese di IO Interactive, famoso principalmente per la saga di Hitman si è gettato nella sfida più ambiziosa della propria carriera e le informazioni centellinate in modo più o meno ufficiali in merito dal lontano 2020 parlavano di un vero e proprio kolossal hollywoodiano, in grado proporre un mix di narrazione e gameplay qualitativamente al di sopra delle più rosee aspettative. Una sfida incredibilmente ardua, in sostanza, per una. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 007 First Light è la rinascita di James Bond come videogioco

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007 FIRST LIGHT - The Exact Moment James Bond Becomes 007

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