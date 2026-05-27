Un nuovo videogioco dedicato alle origini di James Bond sta per essere lanciato su PC, PlayStation 5 e Xbox. Il progetto, sviluppato da IO Interactive, si propone di narrare in modo innovativo la storia dell’agente segreto. La data di uscita non è ancora stata comunicata. Il gioco si concentra sulle prime avventure di Bond, offrendo un’interpretazione diversa rispetto alle versioni precedenti. La produzione ha confermato che sarà disponibile su più piattaforme.

Il progetto targato IO Interactive sta per arrivare su PC, PlayStation 5, e Xbox per raccontare in modo nuovo la storia dell'agente segreto. La storia di James Bond tornerà, questa volta grazie a un videogame, in 007 First Light e il regista Martin Emborg ha svelato come si è lavorato per raccontare in modo nuovo le origini dell'iconico personaggio. Il progetto vede coinvolto Patrick Gibson come voce dell'agente segreto, ritratto quando è un ventenne e inizia a lavorare nei servizi segreti britannici in occasione di una pericolosa situazione che coinvolge degli ostaggi in Irlanda. Cosa racconta il videogame In 007 First Light, James Bond avrà un'inaspettata alleanza con M (Priyanga Burford), che riconosce il suo potenziale come agente in grado di prendere il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 007 First Light: le origini di James Bond raccontate in un nuovo videogioco

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007 First Light, il nuovo James Bond parte col piede giusto | RECENSIONE

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