Addio a Bonnie Tyler è morta la regina di Total Eclipse of the Heart | la musica perde una delle sue voci più amate

Da notizieaudaci.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cantante gallese si è spenta a 75 anni in un ospedale del Portogallo dopo le complicazioni seguite a un delicato intervento. Il mondo della musica internazionale dice addio a Bonnie Tyler. La cantante gallese, diventata un’icona grazie a successi intramontabili come “Total Eclipse of the Heart”, “It’s a Heartache” e “Holding Out for a Hero”, è morta all’età di 75 anni in un ospedale del Portogallo, dove era ricoverata da settimane dopo un delicato intervento chirurgico. La notizia è stata confermata attraverso il sito ufficiale dell’artista. Tyler si è spenta nella notte a causa delle complicazioni sopraggiunte dopo un’operazione d’urgenza resa necessaria da una perforazione intestinale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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