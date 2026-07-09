La cantante gallese si è spenta a 75 anni in un ospedale del Portogallo dopo le complicazioni seguite a un delicato intervento. Il mondo della musica internazionale dice addio a Bonnie Tyler. La cantante gallese, diventata un’icona grazie a successi intramontabili come “Total Eclipse of the Heart”, “It’s a Heartache” e “Holding Out for a Hero”, è morta all’età di 75 anni in un ospedale del Portogallo, dove era ricoverata da settimane dopo un delicato intervento chirurgico. La notizia è stata confermata attraverso il sito ufficiale dell’artista. Tyler si è spenta nella notte a causa delle complicazioni sopraggiunte dopo un’operazione d’urgenza resa necessaria da una perforazione intestinale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Addio a Bonnie Tyler, è morta la regina di “Total Eclipse of the Heart”: la musica perde una delle sue voci più amate

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Addio a Bonnie Tyler: è morta la star di ‘Total Eclipse of the Heart’È morta a 75 anni la cantante gallese nota per il brano ‘Total Eclipse of the Heart’.

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Addio a Bonnie Tyler, per mezzo secolo voce graffiante della musica pop-rock x.com

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