Nel 1999, durante il suo trasferimento alla Fiorentina, Lele Adani ha raccontato di aver trovato una ragazza nuda in una stanza d’albergo come benvenuto. Adani ha spiegato di aver tentato di parlare con lei, ma non è stato possibile. La testimonianza è stata fatta nel corso di un vodcast condotto da Jody Cecchetto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o altri aspetti dell’episodio.

"Una ragazza nuda in camera come benvenuto della Fiorentina". Lele Adani racconta nel vodcast di Jody Cecchetto il suo anomalo arrivo in viola nel 1999, quando un compagno lo portò in una camera dell'albergo dove trovò una ragazza sul letto. "Un benvenuto perfetto.". Nel vodcast 'Gimme Five — La vita in classifica' di Jody Cecchetto, Lele Adani ha svelato un aneddoto che farà discutere: "Nell'estate del 1999 arrivo a questo hotel che si chiamava Grifone. Un mio nuovo compagno mi ha accolto nella hall e mi ha invitato ad andare nella mia camera perché c'era una sorpresa di benvenuto.". L'ex difensore, 52 anni, al Mondiale come commentatore Rai, ha poi raccontato l'incontro: "Lei era sul letto, svestita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Adani: "Alla Fiorentina il benvenuto perfetto, una ragazza nuda in camera. Volevo conversare con lei ma..."

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Adani e l'aneddoto discutibile: Alla Fiorentina il mio regalo di benvenuto fu una ragazza nuda in camera - X x.com

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