Si incontra con una ragazza per sesso a pagamento ma abusa di lei e la deruba | 32enne arrestato a Sesto Imolese

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Sesto Imolese, in provincia di Bologna, con l’accusa di aver abusato e derubato una giovane donna di 20 anni. L’uomo aveva organizzato un incontro per un rapporto a pagamento, ma una volta insieme l’ha costretta a seguirlo in un seminterrato, minacciandola di morte. Lì, si è verificata una violenza sessuale.

Un 32enne è stato arrestato a Sesto Imolese (Bologna) per abusi su una 20enne. Dopo aver organizzato un incontro per una prestazione sessuale a pagamento, l’ha costretta a seguirlo in un seminterrato, minacciandola di morte, e l'ha violentata. Fermato poco dopo, è accusato anche di furto e lesioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Inseguimento in centro a Viterbo: deruba una ragazza e scappa, arrestatoDeruba una ragazza e tenta di far perdere le proprie tracce tra le vie del centro storico di Viterbo. Offre un passaggio a una donna in Valtellina e abusa di lei nella cabina del tir: camionista arrestatoUn uomo è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una donna a Berbenno di Valtellina (Sondrio).