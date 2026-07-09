Adani | Primo giorno alla Fiorentina un compagno mi fece trovare una ragazza nuda in camera | il benvenuto

Lele Adani racconta il suo arrivo alla Fiorentina. Un nuovo compagno lo accolse in albergo: "Vai su in camera mia che c'è una bella sorpresa di benvenuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il raddoppio di Roberto Piccoli per la Fiorentina contro il Bologna

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