Adani | Primo giorno alla Fiorentina un compagno mi fece trovare una ragazza nuda in camera | il benvenuto
Nel suo primo giorno alla Fiorentina, Lele Adani ricorda un episodio insolito: un compagno di squadra lo invitò in camera con una frase scherzosa. Quando arrivò, trovò una ragazza nuda ad aspettarlo, come “benvenuto”. La scena si svolse in un albergo, lasciando un ricordo particolare del suo ingresso nel nuovo ambiente.
Lele Adani racconta il suo arrivo alla Fiorentina. Un nuovo compagno lo accolse in albergo: "Vai su in camera mia che c'è una bella sorpresa di benvenuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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