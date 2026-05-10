Ars et Labor-Young Santarcangelo 0-0 | primo tiro di Carbonaro da 20 metri palla fuori - DIRETTA

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16 si è disputata la prima partita di playoff tra l’Ars et Labor e lo Young Santarcangelo. Nel corso del primo tempo, il primo tentativo di tiro è stato effettuato da Carbonaro da circa 20 metri, ma la palla è finita fuori dallo specchio della porta. La partita si è conclusa a reti inviolate, con il punteggio di 0-0.

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La prima battaglia della seconda parte di stagione. L’Ars et Labor comincia il cammino nei playoff ospitando lo Young Santarcangelo (fischio d’inizio alle 16.30). Gara secca, da dentro o fuori, per rincorrere un sogno: la promozione in Serie D. Ma il percorso per la gloria sarà lungo: servirà.🔗 Leggi su Today.it

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