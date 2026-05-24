Ars et Labor | sconfitta interna per 1-0 contro la Santegidiese

Da ferraratoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ars et Labor ha perso 1-0 nella semifinale d’andata dei playoff nazionali contro la Santegidiese. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha segnato il gol decisivo nel corso del primo tempo. Nessun altro risultato è stato registrato nel resto della gara. La squadra di casa dovrà ora affrontare la sfida di ritorno con un deficit di un gol.

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L’Ars et Labor viene sconfitta nella semifinale d’andata dei playoff nazionali per 1-0 dalla Santegidiese. Alla squadra ferrarese sono stati annullati due gol per fuorigioco, anche se entrambi sembravano regolari. La squadra estense ora dovrà ribaltare lo svantaggio di 1-0 nella partita di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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