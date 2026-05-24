Ars et Labor | sconfitta interna per 1-0 contro la Santegidiese
L’Ars et Labor ha perso 1-0 nella semifinale d’andata dei playoff nazionali contro la Santegidiese. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha segnato il gol decisivo nel corso del primo tempo. Nessun altro risultato è stato registrato nel resto della gara. La squadra di casa dovrà ora affrontare la sfida di ritorno con un deficit di un gol.
L’Ars et Labor viene sconfitta nella semifinale d’andata dei playoff nazionali per 1-0 dalla Santegidiese. Alla squadra ferrarese sono stati annullati due gol per fuorigioco, anche se entrambi sembravano regolari. La squadra estense ora dovrà ribaltare lo svantaggio di 1-0 nella partita di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ars et Labor, l’ultimo bivio: serve il miracolo contro la Sampierana
Pietracuta, l’impresa sfuma nel finale. Solo un punto contro l’Ars et LaborNel match tra Pietracuta e Ars et Labor, la squadra locale ottiene un punto grazie a un pareggio 1-1.
Temi più discussi: Scheda squadra Ars Et Labor Ferrara; SPAL in campo contro il Medicina Fossatone: formazioni e aggiornamenti essenziali; Scheda squadra Ars Et Labor Ferrara; Casumaro senza mezze misure: A Novafeltria per vincere.
Ars et Labor: sconfitta interna per 1-0 contro la Santegidiese x.com
Il grande furto. Ars et Labor sconfitta 1-0 nel playoff ma con due gol annullatiFerrara Piangersi addosso e recriminare forse non serve e crearsi un alibi non è certamente il modo giusto per prepararsi ad una necessaria impresa, ma la cronaca di Ars et Labor-Santegidiese non può ... msn.com
FOOTBALL AMERICANO: nulla da fare per le Aquile con i Dolphins Arriva un’altra sconfitta per la Aquile costrette alla resa interna dagli imbattuti Dolphins Ancona, che si impongono 24-8. La gara si decide nel primo quarto con gli ospiti che si portano sul 21- facebook
Playoff, tutto facile per l’Ars et Labor: Santarcangelo ko, sarà finale al Mazza – VIDEO28' GOL ARS ET LABOR (2-0) - Senigagliesi ruba palla nell'area di rigore ospite, poi serve Piccioni (Ars) che fredda il portiere del Santarcangelo con un tocco di esterno destro 22' - Violento scontro ... today.it