Ars et Labor | sconfitta interna per 1-0 contro la Santegidiese

Notizia in breve

L’Ars et Labor ha perso 1-0 nella semifinale d’andata dei playoff nazionali contro la Santegidiese. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha segnato il gol decisivo nel corso del primo tempo. Nessun altro risultato è stato registrato nel resto della gara. La squadra di casa dovrà ora affrontare la sfida di ritorno con un deficit di un gol.