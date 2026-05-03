Al Maggiolone tra musica sport ed eventi

A Cassano Magnago si svolge il “Maggiolone Social Park”, un evento che occupa l’area con musica, sport e vari eventi. La manifestazione, attualmente in corso, è stata allestita per offrire un punto di aggregazione durante la primavera e l’estate. L’area viene utilizzata per diverse attività, creando un ambiente dinamico e aperto a tutti.

È in pieno svolgimento a Cassano Magnago il “Maggiolone Social Park”, il nuovo spazio eventi che inaugura la stagione primavera-estate trasformando l’area in un punto di incontro vivace e inclusivo. Dal 1° maggio, e per tutto il weekend, il parco si è animato con un programma ricco ed entusiasmante pensato per coinvolgere ogni fascia d’età, tra musica, sport, intrattenimento e gastronomia. L’iniziativa si presenta come un progetto ambizioso, capace di coniugare socialità e cultura del tempo libero. In questi giorni inaugurali, il pubblico sta rispondendo con entusiasmo, partecipando alle numerose attività proposte: dalle esibizioni di marching band ai dj set serali, passando per spettacoli di circo e momenti dedicati al ballo liscio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Maggiolone tra musica sport ed eventi Notizie correlate Comunalia, gran finale tra sport, musica, teatro e cultura: un weekend di eventi tra Caserta e CasertavecchiaTempo di lettura: 4 minuti“Comunalia, un inverno d’autore” si avvia alla sua conclusione con un ricco programma di appuntamenti che, nel weekend del... Pasqua a Pesaro: tre giorni tra mare, musica ed eventiPesaro, 4 aprile 2026 - Si apre oggi il lungo fine settimana della Pasqua a Pesaro: una prova d’estate ma anche dell’offerta culturale e di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al Maggiolone tra musica sport ed eventi; Il Maggiolone Social Park porta un mese di feste a Cassano Magnago; Cassano: Nasce il Maggiolone Park, eventi per tutti i gusti; Cosa fare nel weekend del 24, 25 e 26 aprile a Legnano e nell’Alto Milanese. Al Maggiolone tra musica sport ed eventiÈ in pieno svolgimento a Cassano Magnago il Maggiolone Social Park, il nuovo spazio eventi che inaugura la stagione primavera-estate trasformando l’area in un punto di incontro vivace e inclusivo. D ... ilgiorno.it Con il Maggiolone si apre una nuova fase della collaborazione tra Cassano Magnago e Le OfficineDopo tre lustri di ricca collaborazione, una nuova convenzione di nove anni prevede investimenti importanti sull'area feste, che rimarrà anche a disposizione delle associazioni in alcune date ... varesenews.it SAGRA DEL CINGHIALE & DELLA FIORENTINA 15 - 16 - 17 MAGGIO Maggiolone Social Park Area Feste Via Primo Maggio - Cassano Magnago (VA) ORARI VENERDÌ 19.00 - 01.00 SABATO 19.00 - 01.00 DOMENICA 12.00 / 15.00 - 19.00 / 00.30 - facebook.com facebook