A Gatteo Mare, l’estate sarà animata da 300 eventi tra sport e musica, organizzati in tre mesi. Quindici giovani sono coinvolti nella gestione dell’ampio programma. Ogni lunedì e venerdì pomeriggio si svolgeranno attività sportive, senza dettagli specifici sulle discipline. La programmazione comprende eventi di vario genere, con l’obiettivo di coinvolgere diverse fasce di pubblico. La pianificazione si concentra sulla partecipazione giovanile e sulla varietà di intrattenimento offerto durante la stagione estiva.

Come faranno 25 giovani a gestire 300 eventi in tre mesi?. Quali attività sportive si svolgeranno ogni lunedì e venerdì pomeriggio?. Chi coordina la collaborazione tra albergatori e amministrazione comunale?. Dove si terranno le serate musicali gratuite aperte a tutti?.? In Breve 25 giovani professionisti tra 18 e 30 anni gestiscono l'animazione quotidiana. Programma estivo attivo fino al 18 settembre coinvolge 30 stabilimenti balneari. Stefano Benossa coordina il gruppo d'animazione per il decimo anno consecutivo. Sessioni di canoa e sup presso il Teo Club ogni lunedì e venerdì. Oltre 300 eventi animeranno Gatteo Mare: il programma estivo punta su sport, musica e intrattenimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gatteo Mare: 300 eventi tra sport e musica animano l’estate

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