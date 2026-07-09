Acqua Pubblica comitati bloccati sotto Comune di Napoli | il caso Abc agita il Pd

I comitati per l’acqua pubblica sono stati fermati dalle forze dell’ordine mentre tentavano di avvicinarsi al municipio di Napoli. Il gruppo aveva intenzione di manifestare, ma è stato impedito di proseguire. La scena si è svolta davanti a Palazzo San Giacomo, con le forze dell’ordine che hanno messo un cordone di protezione. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e tensioni tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Sull’ acqua pubblica a Napoli è muro contro muro, col contorno di nuove tensioni e accuse. I comitati, dietro lo striscione, sono stati bloccati sotto Palazzo San Giacomo dal cordone di forze dell’ordine. Chiedevano, ancora una volta, un incontro con l’amministrazione comunale. “Non siamo stati ricevuti” comunica Elena Coccia, storica avvocata dei diritti civili. E rincara: “ Non c’è il sindaco, né il vicesindaco né l’assessore maggiore, cioè Cosenza: la città è sgovernata”. All’ordine del giorno c’è sempre la gestione dei servizi idrici, con la trasformazione di Abc Napoli da azienda speciale a società per azioni. “ Il Pd non lo vedo proteso a difesa dell’acqua pubblica” dice padre Alex Zanotelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Acqua Pubblica, comitati bloccati sotto il Comune di Napoli

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