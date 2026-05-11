Acqua Pubblica comitati di nuovo in piazza | su Abc è scontro totale col Comune di Napoli

Nuova manifestazione dei comitati per l’acqua pubblica in centro città, la terza in meno di un mese. La protesta si è svolta nelle strade principali, coinvolgendo numerosi partecipanti che hanno espresso il loro dissenso contro le decisioni del Comune in materia di gestione dell’acqua. L’evento ha attirato l’attenzione di cittadini e media, con i comitati che hanno ribadito le proprie posizioni in modo compatto e deciso.

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Tempo di lettura: 3 minuti Comitati per l’acqua pubblica in piazza per la terza volta nel giro di venti giorni. “ Denunciamo il tentativo di mettere sul mercato Abc Napoli “. L’accusa vibra nell’aria, annunciando il sit-in di protesta di domani 12 maggio (ore 17.00), sotto Palazzo San Giacomo. Sul punto, in passato il sindaco Gaetano Manfredi ha lanciato rassicurazioni, respingendo i sospetti. E a fine aprile Enza Amato, presidente del consiglio comunale, ha smentito ogni processo di privatizzazione della partecipata. A Manfredi però i comitati non credono più. Tanto da attribuirgli ormai “promesse da marinaio “. Con tanto di meme, pubblicato sui social, in abito da barcaiolo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Acqua Pubblica, comitati di nuovo in piazza: su Abc è scontro totale col Comune di Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Statuto Comune di Napoli, comitati acqua pubblica in piazza: scontro con l’amministrazioneTempo di lettura: 3 minutiAcqua pubblica, a Napoli comitati di nuovo sul piede di guerra. Abc Napoli, nuovo sit-in dei comitati dopo 16 giorni: “A causa del totale silenzio di Manfredi”Tempo di lettura: 3 minutiDi nuovo in piazza, perché “l’acqua di Napoli non si tocca”. Argomenti più discussi: Arezzo, comitato per l’acqua pubblica scopre che le bollette aumentano anche se si urla bene comune molto forte; Acqua pubblica nella Tuscia, oltre cento persone all’assemblea di Ronciglione; Arezzo, l’Acqua torni pubblica: basta profitti, riprendiamoci la democrazia; Comitato trentino per l' Acqua Bene Comune: stop alla quotazione in Borsa di Dolomiti Energia. Insieme col modello #Bologna, il modello #Napoli è stato ed è avanguardia sul tema #benicomuni. #Napoli è stata l'unica ad aver dato seguito all'esito del #referendum del 2011 con l'istituzione di @abc_napoli azienda speciale per #acquapubblica. Oggi que x.com Ho bisogno di sfogarmi nel mio spazio sicuro CF - sono solo un pensiero secondario con la mia famiglia arrabbiata reddit Oltre cento cittadini all’assemblea di Ronciglione: al centro acqua pubblica e tutela sanitariaUna sala gremita e un dibattito acceso hanno caratterizzato l’assemblea pubblica organizzata presso il Centro Mariano la Pace, in via Cimina 94. All'iniziativa hanno partecipato oltre cento persone, t ... newtuscia.it