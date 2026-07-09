In estate l’acqua ghiacciata può essere una tentazione molto forte: fa molto caldo, si suda, ci si sente assetati, a volte quasi disidratati, e allora ci si butta a capofitto su qualcosa di freschissimo. In realtà come spiega il dottor Riccardo Roveda, biologo nutrizionista, bere acqua ghiacciata non solo è rischioso, ma in realtà non è nemmeno così idratante. Vediamo perché. Come spiega il dottor Riccardo Roveda, “il problema ovviamente non è l’acqua in sé, le cui proprietà rimangono le stesse, ma la sua temperatura, che ha un ruolo importante. Quando si beve acqua ghiacciata si crea uno shock termico all’interno dell’organismo. Il corpo quando introduce dei liquidi deve portarli alla temperatura corporea, quindi intorno ai 37 gradi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Acqua ghiacciata: fa male davvero oppure è solo un mito? Cosa succede al nostro corpo?

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