Maratone e ultramaratone | cosa succede al nostro corpo quando corriamo

Negli ultimi anni, le maratone e le ultramaratone sono diventate sempre più popolari tra gli appassionati di corsa. Durante queste competizioni, il corpo subisce numerosi cambiamenti: il battito cardiaco aumenta, i muscoli si affaticano e i livelli di glucosio nel sangue si modificano. Inoltre, l’organismo rilascia ormoni come l’adrenalina e le endorfine, mentre si verifica una perdita di liquidi e sali minerali attraverso la sudorazione.

Correre è sinonimo di salute, ma cosa succede quando si supera il limite? Negli ultimi anni le ultramaratone, gare sfidanti e impegnative che possono arrivare fino a 170 chilometri, spesso su terreni montuosi, sono diventate sempre più popolari, trasformando la resistenza fisica in una vera sfida al corpo. Se l’attività aerobica è associata a benefici ben documentati, dagli effetti cardiovascolari alla longevità, le distanze estreme iniziano a sollevare interrogativi diversi. Non solo su muscoli e articolazioni, ma anche su ciò che accade a livello microscopico: che impatto ha uno sforzo così prolungato sul sangue e, in particolare, sui globuli rossi che trasportano ossigeno in tutto l’organismo? Cosa accade al sangue?.🔗 Leggi su Open.online

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