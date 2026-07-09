Acqua bene sempre più scarso | In Lombardia deficit del 40%

Le riserve idriche in Lombardia sono diminuite ancora rispetto alla settimana precedente. Secondo i dati di Arpa, il deficit di acqua nella regione è passato dal 36 al 40% rispetto alla media storica.

Il livello delle riserve idriche in Lombardia è ulteriormente diminuito rispetto alla scorsa settimana. Gli ultimi dati restituita da Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) confermano, infatti, il trend di discesa: il deficit in regione è passato dal 36 al 40% circa rispetto alla media del periodo di riferimento. Nello stesso periodo del 2022, tuttavia, il deficit era superiore al 60%, con alcuni bacini che presentavano deficit maggiori del 70 o dell’80%. Al di là delle variazioni percentuali, il dato di fatto è che il problema della carenza d’acqua in estate è ormai ricorrente, strutturale. "La situazione è seria e merita... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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