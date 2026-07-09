Achille Lauro | l’annuncio arriva il giorno del suo compleanno

Achille Lauro ha annunciato un nuovo progetto il giorno del suo compleanno, pubblicandolo su YouTube. L’artista ha condiviso l’informazione attraverso un video, senza specificare dettagli ulteriori sul contenuto. L’annuncio è avvenuto in modo diretto e senza comunicati ufficiali, lasciando intendere un collegamento tra la data dell’annuncio e il suo compleanno.

Achille Lauro accende il 2026: l’annuncio arriva il giorno del compleanno e passa da YouTube. C’è chi il giorno del compleanno riceve regali. E chi, invece, decide di farne uno ai propri fan. È la strada scelta da Achille Lauro, che attraverso una storia pubblicata sui social ha fissato un appuntamento destinato ad alimentare aspettative e curiosità. Il messaggio è essenziale, quasi cinematografico. Sfondo nero in una stories Instagram, poche parole e una data: sabato 11 luglio alle ore 14 su YouTube. Al centro dell’annuncio c’è un titolo che sembra già evocare un immaginario ben preciso: “La città degli angeli – Live negli stadi 2026”. Leggi anche Cobolli deluso dopo Wimbledon: “Forse ho sentito troppa pressione” L’ultima frase, “Per sempre noi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Achille Lauro - IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO (Testo/Lyrics)

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