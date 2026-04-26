Nella prossima stagione di X Factor, Achille Lauro non sarà più presente nel cast dei giudici. Al suo posto, entrerà una cantante molto conosciuta del momento, che si prepara a portare un nuovo stile nel programma. La decisione arriva dopo diverse stagioni in cui Lauro ha fatto parte della giuria, lasciando spazio a una nuova artista. La sua presenza cambierà l’equilibrio della squadra e l’approccio alla musica nel talent.

La giuria di X Factor potrebbe cambiare volto: dopo Achille Lauro, una nuova protagonista pronta a portare un approccio diverso tra musica e formazione. Leggi anche: Dicono «Liberate Annalisa», ma nessuno dice «Liberate Achille Lauro», perché non è una questione di musica, ma di genere Il conto alla rovescia per la nuova edizione di X Factor Italia è già iniziato e, come spesso accade, le prime indiscrezioni riguardano proprio la composizione della giuria. Secondo i rumor più insistenti, il cambiamento più rilevante riguarderebbe l’uscita di scena di Achille Lauro, presenza carismatica delle ultime stagioni e figura capace di dividere e appassionare il pubblico.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - X Factor, addio ad Achille Lauro: al suo posto arriva la cantante del momento, ecco chi è

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