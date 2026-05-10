X Factor addio Achille Lauro | al suo posto arriva il cantante del momento non è Tananai!

X Factor si appresta a cambiare volto con l’uscita di Achille Lauro, che ha annunciato di lasciare il programma. Al suo posto arriverà un altro cantante molto seguito dal pubblico, anche se non si tratta di Tananai. La produzione ha confermato il cambio di giudice, ma ancora non sono stati comunicati dettagli sul suo nome o sulla data ufficiale dell’ingresso in giuria. La decisione ha suscitato diverse reazioni tra i fan del talent show.

X Factor si prepara a una vera rivoluzione dopo l’uscita di Achille Lauro. Secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe Tananai il favorito per occupare il posto lasciato libero nel talen t di Sky ma un altro amatissimo cantante italiano! Leggi anche: La nuova fidanzata di Achille Lauro è una tronista di Uomini e Donne: svelato il nome inaspettato! Il futuro di X Factor continua a far discutere e, dopo settimane di indiscrezioni, starebbe finalmente prendendo forma la nuova giuria del celebre talent musicale di Sky. A catturare l’attenzione del pubblico è soprattutto l’ addio di Achille Lauro, che nelle ultime due stagioni era riuscito a imporsi come uno dei volti più forti e riconoscibili del programma.🔗 Leggi su Donnapop.it

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