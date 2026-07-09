Accusato di abusi sui pazienti psicoterapeuta chiede la perizia
Lo psicoterapeuta coinvolto in un procedimento con rito abbreviato ha richiesto una perizia psicologica. È accusato di aver compiuto atti sessuali su almeno due pazienti, che si sono costituite parti civili per chiedere un risarcimento. La consulenza mira a valutare lo stato mentale dell’imputato in relazione alle accuse. La richiesta di perizia è stata presentata nel contesto del processo in corso.
Una consulenza psicologica sull’imputato nel processo con il rito abbreviato per lo psicoterapeuta accusato di atti sessuali su almeno due pazienti, che si sono costituiti parti civili per ottenere un risarcimento dei danni. Lo ha chiesto la difesa di Matteo S., 36 anni, residente a Meda ma con studio a Seregno, imputato di violenza sessuale aggravata. Il professionista, ancora detenuto in carcere dall’arresto avvenuto lo scorso gennaio, non si è presentato ieri all’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Angela Colella. L’uomo era stato sorpreso dai carabinieri in flagranza di reato mentre violentava un paziente adolescente con problemi di disabilità cognitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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