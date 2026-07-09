accusato di abusi sui pazienti psicoterapeuta chiede la perizia

Notizia in breve

Lo psicoterapeuta coinvolto in un procedimento con rito abbreviato ha richiesto una perizia psicologica. È accusato di aver compiuto atti sessuali su almeno due pazienti, che si sono costituite parti civili per chiedere un risarcimento. La consulenza mira a valutare lo stato mentale dell’imputato in relazione alle accuse. La richiesta di perizia è stata presentata nel contesto del processo in corso.