Un psicoterapeuta di 36 anni è stato chiamato in aula per essere processato con l’accusa di aver compiuto atti sessuali su almeno due bambini. La Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata. L’uomo, residente a Meda e con studio a Seregno, si trova ora davanti alla giustizia.

È accusato di atti sessuali su almeno due piccoli pazienti. Ora per Matteo S., 36 anni, residente a Meda ma con studio a Seregno, per cui la Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata, si aprono i conti con la giustizia. Mercoledì il professionista è chiamato a presentarsi all’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza, Angela Colella, dove ha già annunciato la richiesta di venire processato con il rito abbreviato, un giudizio che prevede lo “sconto” di un terzo della pena in caso di condanna. L’uomo è stato arrestato lo scorso settembre quando i carabinieri lo avevano sorpreso in flagranza di reato mentre violentava un paziente adolescente con problemi di disabilità cognitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abusi sessuali su piccoli pazienti, psicoterapeuta in aula

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Seregno, accusato di abusi su piccoli pazienti: psicoterapeuta chiamato in Tribunale a MonzaIn Tribunale a Monza, si è aperto il procedimento contro un psicoterapeuta di 36 anni, residente a Meda e con studio a Seregno, accusato di aver...

Abusi sessuali sui pazienti ricoverati: operatore sanitario sospeso, scatta l’indagineUn operatore socio-sanitario è stato sospeso dal servizio con una misura cautelare interdittiva in seguito a un’indagine in corso.

Temi più discussi: Abusi sessuali sul web: anche in italiano il programma di auto-aiuto anonimo per chi usa materiale pedo-pornografico e adesca minori in rete; Seregno, accusato di abusi su piccoli pazienti: psicoterapeuta chiamato in Tribunale a Monza; La Corte suprema ha deciso, Trump risarcirà gli abusi sessuali su E.J. Carroll; Nuovi reati per difendere i più piccoli: l’Europa sceglie pene più severe.

Europol ha identificato decine di vittime di violenze e abusi arrestando, finora, 57 aggressori. Le indagini riguardano stupri e violenze sessuali facilitate da droghe, spesso commessi all'interno di relazioni intime e comunità misogine online x.com

Seregno, accusato di abusi su piccoli pazienti: psicoterapeuta chiamato in Tribunale a MonzaIl 36enne è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato dopo che le telecamere sono state posizionate nel suo studio. Trovato anche materiale pedopornografico ... ilgiorno.it

Qualcun altro ha subito abusi fisici da bambino? reddit

Nuovi reati per difendere i più piccoli: l’Europa sceglie pene più severeLa nuova direttiva aggiorna la normativa del 2011 introducendo reati legati al digitale, pene più severe e un sistema di tutele rafforzato per le vittime ... iodonna.it