In Tribunale a Monza, si è aperto il procedimento contro un psicoterapeuta di 36 anni, residente a Meda e con studio a Seregno, accusato di aver compiuto atti sessuali su almeno due bambini. La Procura ha richiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata. L’uomo, chiamato a rispondere delle accuse, si trova ora davanti ai giudici per l’udienza preliminare.

Seregno (Monza Brianza), 5 Luglio 2026 - Si aprono i conti con la giustizia per Matteo S., 36 anni, residente a Meda ma con studio a Seregno, per cui la Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravat a per avere commesso atti sessuali su almeno due piccoli pazient i. Mercoledì il professionista è chiamato a presentarsi all'udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Angela Colella dove ha già annunciato la richiesta di venire processato con il rito abbreviato, un giudizio che prevede lo 'sconto' di un terzo della pena in caso di condanna. L'uomo è stato arrestato lo scorso settembre quando i carabinieri lo avevano sorpreso in flagranza di reato mentre violentava un paziente adolescente con problemi di disabilità cognitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Seregno, accusato di abusi su piccoli pazienti: psicoterapeuta chiamato in Tribunale a Monza

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