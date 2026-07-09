Accoltellano un turista per rubargli la collana d'oro alla stazione di San Giuliano | fratelli condannati a 6 e 7 anni

Due fratelli di 21 e 22 anni sono stati condannati in abbreviato a 6 e 7 anni di carcere per aver accoltellato un turista americano di 29 anni alla stazione di San Giuliano Milanese il 15 luglio 2025. L'aggressione è avvenuta per rubargli la collana d'oro. La sentenza è stata emessa in primo grado.

Due fratelli di 21 e 22 anni sono stati condannati, in primo grado in abbreviato, a 6 e 7 anni di reclusione. Il 15 luglio 2025 avevano accoltellato un turista americano di 29 anni per strappargli di dosso la collana d'oro alla stazione di San Giuliano Milanese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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