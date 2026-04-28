Acciaierie Bolzano | ultimatum ai sindacati rischio proteste a Roma

Le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL hanno inviato un messaggio diretto al Ministro dell'Industria riguardo alle acciaierie Val Bruna. In una lettera, chiedono di fissare al più presto un incontro per affrontare le questioni in sospeso e hanno avvertito che, in assenza di risposte immediate, sono pronte a organizzare manifestazioni a Roma. La questione riguarda la situazione lavorativa e le future decisioni sullo stabilimento.

? Cosa sapere CGIL, CISL e UIL inviano ultimatum al Ministro Urso per le acciaierie Val Bruna.. I sindacati minacciano manifestazioni a Roma se non viene convocato un tavolo urgente.. I segretari nazionali di CGIL, CISL e UIL hanno inviato ieri una lettera ultimatum al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per sbloccare la vertenza riguardante le acciaierie Val Bruna di Bolzano. I rappresentanti dei metalmeccanici chiedono un incontro urgente per aggiornare il tavolo negoziale, segnalando che l’assenza di una convocazione in tempi brevi potrebbe portare a manifestazioni di protesta direttamente sotto la sede ministeriale. L’escalation sindacale nel settore siderurgico altoatesino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acciaierie Bolzano: ultimatum ai sindacati, rischio proteste a Roma Notizie correlate Iran, tra avvertimenti USA e tensioni diplomatiche: negoziati nucleari a rischio e nuove proteste a Roma.Ginevra sotto tensione: l’Iran tra l’avvertimento di Washington e un fragile spiraglio di dialogo Ginevra è al centro di una crescente crisi... Bolzano: 130 senzatetto in strada, tra proteste e paradossi socialiA Bolzano, circa 200 persone hanno occupato piazza Municipio ieri pomeriggio per contestare le scelte della giunta Corrarati in materia di... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Acciaierie di Bolzano: ultimatum dei sindacati al Ministro Urso. Acciaierie Valbruna, è scontro tra Bolzano e Regione: il Veneto valuta il ricorso al TarVENEZIA - Acciaierie Valbruna, la Regione Veneto valuta di ricorrere al Tar contro la Provincia di Bolzano per annullare il bando per l'assegnazione per cinquant'anni delle aree attualmente occupate ... ilgazzettino.it Vicenda Acciaierie. Nuovi spiragliApprovato in consiglio provinciale a Bolzano un emendamento che potrebbe consentire il rinnovo della concessione alla famiglia Amenduni ... rainews.it