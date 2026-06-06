Il 12 e 13 giugno si sono svolti un sit-in di protesta e manifestazioni nel Sannio contro la privatizzazione dell’acqua. La protesta è avvenuta in concomitanza con il quindicesimo anniversario di un referendum nazionale, in cui 26 milioni di italiani votarono a favore dell’acqua pubblica, affermando che non dovrebbe essere oggetto di profitto. La mobilitazione ha coinvolto cittadini e associazioni locali.

Tempo di lettura: 3 minuti “Il 12 e 13 giugno ricorre il quindicesimo anniversario del referendum per l’acqua pubblica, quando 26 milioni d’italiani affermarono un principio chiarissimo: l’acqua deve stare fuori dal mercato perché non si può fare profitto sull’acqua. Papa Francesco, nell’enciclica Laudato Si’, ha celebrato la cura del creato dedicando un intero capitolo all’acqua e invitando le istituzioni a non fare profitto sulla risorsa, bene sempre più prezioso. L’Arcivescovo Felice Accorcca, sulla scia del magistero di Francesco, in occasione della giornata mondiale dell’acqua del 2022, ha ribadito che “ogni processo di privatizzazione dell’acqua, che vada a discapito del diritto dei più poveri di potervi accedere è inaccettabile” Giornata Mondiale dell’Acqua 22 marzo 2022 – Chiesa di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Privatizzazione dell’acqua del Sannio: sit-in di protesta

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