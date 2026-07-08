Spritz&Burger tributo agli Ac Dc e danze popolari | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera ad Albino si svolge Spritz&Burger con un tributo agli AcDc, mentre a Treviglio si tiene il Revel Summer Festival. La Festa alla Madonna della Castagna e il cinema all’aperto sono in programma in diverse località della provincia. Sono previste anche danze popolari in alcune piazze. Nessuna altra attività o evento è stata comunicata.

La Festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, Spritz&Burger ad Albino, Revel Summer Festival a Treviglio, il tributo agli ACDC con doppio cantante: omaggio a Bon Scott e Brian Johnson ad “Amici in Festa” a Grassobbio, l’omaggio a Celentano a “EstaFestaRock” a Montello, Almenno Summer festival, il gruppo di lettura a Brusaporto, shopping al chiaro di luna e musica live a Treviglio, danze popolari a Nembro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 8 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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