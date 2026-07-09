Abolire l’abuso d’ufficio ha mandato un messaggio devastante per la fiducia dei cittadini
L’abolizione dell’abuso d’ufficio ha suscitato forti critiche, ritenuta dannosa per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La decisione alimenta il sospetto che il potere possa agire senza rispettare le norme, minando il principio di imparzialità. Le democrazie si indeboliscono non solo per grandi scandali, ma anche per segnali di perdita di credibilità nelle regole che regolano il funzionamento pubblico. La percezione di un sistema meno trasparente rischia di compromettere la fiducia nel ruolo delle istituzioni.
Le democrazie non si logorano soltanto per effetto della grande corruzione o delle clamorose inchieste giudiziarie. Si consumano lentamente, quasi impercettibilmente, quando i cittadini iniziano a convincersi che il potere risponda a logiche diverse da quelle della legge, del merito e dell’imparzialità. L’abolizione del reato di abuso d’ufficio va letta anche in questa prospettiva: non come una semplice modifica del codice penale, ma come un arretramento culturale nella tutela della legalità. Per difendere quella scelta si è ripetuto fino alla noia che questo reato è inutile, in quanto produce poche condanne e solo archiviazioni, alimentando invece la cosiddetta “paura della firma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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