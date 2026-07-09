Le democrazie non si logorano soltanto per effetto della grande corruzione o delle clamorose inchieste giudiziarie. Si consumano lentamente, quasi impercettibilmente, quando i cittadini iniziano a convincersi che il potere risponda a logiche diverse da quelle della legge, del merito e dell’imparzialità. L’abolizione del reato di abuso d’ufficio va letta anche in questa prospettiva: non come una semplice modifica del codice penale, ma come un arretramento culturale nella tutela della legalità. Per difendere quella scelta si è ripetuto fino alla noia che questo reato è inutile, in quanto produce poche condanne e solo archiviazioni, alimentando invece la cosiddetta “paura della firma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Abolire l’abuso d’ufficio ha mandato un messaggio devastante per la fiducia dei cittadini

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Marco Zambuto: «Agrigento deve cambiare» | Politica, Sodano e futuro della città

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