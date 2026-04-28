Zappi il presidente dell’AIA rompe il silenzio sull’inibizione | Ho grande fiducia Inchiesta arbitri? Ho mandato un messaggio a Rocchi e Gervasoni

Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri ha commentato l'inizio di un'inchiesta riguardante alcuni arbitri italiani, affermando di aver inviato messaggi di supporto ai dirigenti responsabili. Zappi ha anche dichiarato di avere grande fiducia nei colleghi coinvolti e di aver espresso il suo punto di vista al presidente della federazione. La sua visita alla sede del CONI ha preceduto le dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda.

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