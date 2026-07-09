Intorno alle 10:30 un furgone è andato a fuoco all’uscita dell’autostrada verso Fratte, generando una colonna di fumo visibile a distanza. L’incendio ha causato disagi alla circolazione, con traffico rallentato e code. Le fiamme hanno coinvolto il veicolo, mentre le fiamme e il fumo si sono estesi nelle vicinanze, creando problemi anche alle abitazioni vicine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una nube di fumo, intorno alle 10:30 ha avvolto l’uscita dell’autostrada verso Fratte con conseguenti problematiche per il traffico e per le abitazioni circostanti. Un mezzo di trasporto, pare un piccolo furgoncino, si è improvvisamente incendiato. Sul posto, nei primi minuti, due mezzi dei vigili del fuoco che sono intervenuti per domare l’incendio. Non si conoscono ancora le condizioni del conducente, intanto sono attesi anche i mezzi di soccorso dell’ Anas e la polizia stradale per regolare al meglio il traffico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A2, furgone in fiamme a Fratte: problemi al traffico

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Furgone carico di BOMBOLE D'OSSIGENO prende fuoco ad AREZZO: il momento dell'esplosione

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