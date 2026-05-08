Incidente stradale fra un' auto e un furgone sulla A2 | ferito 55enne traffico in tilt

Nel pomeriggio del 7 maggio si è verificato un incidente sulla A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Salerno e Reggio Calabria, poco prima dell'uscita di Battipaglia. L’urto ha coinvolto un’auto e un furgone, provocando il ferimento di un uomo di 55 anni. Il traffico sulla carreggiata si è congestionato a causa dell’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.

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Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 7 maggio sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto Salerno-Reggio Calabria in direzione Sud, poco prima dell'uscita di Battipaglia. Lo scontro ha coinvolto una Opel Mokka e un furgone, lasciando ferito il conducente dell'autovettura.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro auto-furgone sulla Salerno-Reggio, ferito 55enne: code tra Eboli e Battipaglia per l’incidente Incidente sulla statale tra due auto, un ferito in ospedale: traffico in tiltBRINDISI - Un incidente stradale ha bloccato il traffico nel primo pomeriggio di oggi (15 aprile 2026) sulla strada statale 7 in direzione Brindisi,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente in viale Lazio, un uomo di 36 anni muore nello scontro tra la sua moto e un'auto; Incidente sull’A14 tra auto e moto: motociclista grave, tratto riaperto dopo oltre un’ora; Incidente Nettuno, scontro tra due moto e un'auto: morto un uomo. Grave il figlio 17enne; Drammatico incidente nel Milanese, scontro tra una moto e una bici: un morto e un ferito grave. Incidente sull'Olimpica: taxi si ribalta dopo scontro con un'altra vettura, ferita una donnaIncidente stradale su via del Foro Italico, nel tratto di tangenziale Est conosciuto come l'Olimpica. Uno scontro fra due vetture, con un taxi finito ribaltato a seguito dell'impatto. Alla guida una ... romatoday.it Schianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio. Il sindaco: «Strada pericolosa» - Foto e videoTragico incidente nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, lungo la provinciale 91: un giovane ciclista, di soli 19 anni, è morto dopo uno scontro con una Bmw. Inutili i soccorsi intervenu ... ecodibergamo.it Nella mattinata di oggi, 8 maggio 2026, intorno alle 10:40, un grave incidente stradale ha coinvolto un furgone lungo la Strada Statale 407 “Basentana”, al km 9+350. La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera, operante presso il Distaccamento di - facebook.com facebook