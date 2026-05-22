Furgone in fiamme sulla provinciale | strada chiusa al traffico | VIDEO

Da bolognatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furgone è stato coinvolto in un incendio sulla strada provinciale 4 Galliera, nel territorio di San Pietro in Casale, provocando la chiusura temporanea del tratto di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con disagi per gli automobilisti in transito. La presenza di un video documenta le operazioni di spegnimento e la situazione al momento dell’intervento.

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E' stata temporaneamente chiusa la Strada Provinciale 4 Galliera, nel territorio di San Pietro in Casale. Un incendio ha bloccato la circolazione sulla SP4. Un furgone in transito è stato avvolto dalle fiamme, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi.Per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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