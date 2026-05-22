Furgone in fiamme sulla provinciale | strada chiusa al traffico | VIDEO
Un furgone è stato coinvolto in un incendio sulla strada provinciale 4 Galliera, nel territorio di San Pietro in Casale, provocando la chiusura temporanea del tratto di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con disagi per gli automobilisti in transito. La presenza di un video documenta le operazioni di spegnimento e la situazione al momento dell’intervento.
E' stata temporaneamente chiusa la Strada Provinciale 4 Galliera, nel territorio di San Pietro in Casale. Un incendio ha bloccato la circolazione sulla SP4. Un furgone in transito è stato avvolto dalle fiamme, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi.Per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Monteprandone (AP) - Incendio furgone su raccordo Ascoli-Mare
Sullo stesso argomento
Incidente tra tir e furgone sulla Romea: un morto. Strada chiusa e traffico in tiltCAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente tra un tir e un furgone lungo la Romea, a Campagna Lupia (Venezia): il bilancio è di una persona morta.
Leggi anche: Moto finisce contro un furgone, ferito il centauro: strada chiusa al traffico
Furgone in fiamme sulla Sp80 a Brindisi: conducente abbandona il mezzo in tempo per salvarsi x.com
FURGONE IN FIAMME SULLA SP80, CONDUCENTE SI SALVA IN TEMPO Nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 80, nel territorio di Brindisi un furgone in transito è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Sul posto è intervenuta una sq facebook
Furgone in fiamme sulla Sp80 a Brindisi: conducente abbandona il mezzo in tempo per salvarsiL'uomo si è accorto delle fiamme che provenivano dal vano motore e ha fermato immediatamente il mezzo allontanandosi. L'intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio. Sul posto anche i Carabini ... lagazzettadelmezzogiorno.it
ALPETTE – In fiamme un furgone carico di pellet (FOTO)Un furgone carico di pellet si è incendiato nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio 2026, in via Sereine ad Alpette.Sul posto sono prontamente ... obiettivonews.it