Nodo di Bologna chat diretta fra de Pascale e Salvini su WhatsApp | Accordo vicino per mini Passante e A14

Il 23 aprile 2026 si è diffusa una conversazione su WhatsApp tra il presidente della regione e il ministro dei Trasporti. Nella chat si discute di un possibile accordo riguardante il mini Passante e il tratto bolognese dell’A14. La conversazione suggerisce un tentativo di accelerare le decisioni e le strategie sulla questione stradale locale. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto completo o sui tempi delle eventuali soluzioni.

Bologna, 23 aprile 2026 – Un chat con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini per cercare di affrettare il più possibile una soluzione sulla questione tratto bolognese della A14 e tangenziale. Lo rende noto il presidente della Regione, Michele de Pascale. Filo diretto con il ministro Salvini. Sul versante dell' ampliamento del nodo autostradale di Bologna “ormai quasi 10 anni fa si è fatta una scelta di fondo, quella di non aumentare in maniera significativa la capacità dell'attraversamento di Bologna. Diciamo che è una scelta storica, per altro a un certo punto l'infrastruttura nord di Bologna era osteggiata da tutti, non c'era più un una voce che la che la difendesse ed è prevalsa l'idea di un adeguamento in sede di quel nodo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nodo di Bologna, chat diretta fra de Pascale e Salvini su WhatsApp: “Accordo vicino per mini Passante e A14” Notizie correlate ‘Paradise’ arriva a Bologna: ospiti De Pascale con Guenzi, Bonaga e Fra Giampaolo CavalliBologna, 10 aprile 2026 — Bologna si accende a mezzanotte tra cultura e spettacolo. Il presidente Michele de Pascale: "Dall’aeroporto al Passante. È il momento di voltare pagina"Sei città nelle prime venti, con Bologna prima area metropolitana d’Italia: la classifica annuale del Sole 24 Ore restituisce un quadro più che... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Un'altra giornata di traffico in tilt tra autostrada e tangenziale; Amazon sbarca a Jesi: 230.000 metri quadrati, robot e mille posti di lavoro nel cuore delle Marche; Il treno per Codigoro alla moviola. E’ ultimo in classifica per puntualità; Docenti di religione e contratti a termine: il Tribunale di Bologna condanna il Ministero a 24 mensilità di risarcimento. Sohm vuole il Bologna: il piano per convincere la Fiorentina e il nodo del riscatto di Daniele Nordio - facebook.com facebook