Passante di Bologna chat tra Salvini–de Pascale per sbloccare i lavori

Il Passante di Bologna al centro di una conversazione tra il ministro delle Infrastrutture e il presidente della Regione Emilia-Romagna. La discussione avviene tramite una chat WhatsApp, con l’obiettivo di trovare un accordo per sbloccare i lavori dell’opera. De Pascale ha confermato il confronto costante con Salvini, senza fornire dettagli specifici sui contenuti delle comunicazioni o sulle eventuali tempistiche.

Il futuro del Passante di Bologna passa anche da una chat WhatsApp. A confermarlo è il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che ha parlato di un confronto continuo con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per trovare una soluzione condivisa sul.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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