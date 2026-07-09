A Unicredit oltre il 60% di Commerz

Da ilgiornale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Unicredit ha annunciato di aver concluso l'offerta pubblica di acquisto con adesioni pari al 17,6%, portando la partecipazione totale al 47,6% dei diritti di voto di Commerzbank. La transazione rappresenta più del 60% della quota totale di Commerzbank detenuta dall'istituto italiano. La fase decisiva per la acquisizione tedesca è stata avviata, secondo quanto riferito da un rappresentante di Unicredit.

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Per Andrea Orcel la partita tedesca entra nella fase decisiva. Unicredit ha chiuso l'Ops con adesioni pari al 17,6%, portandosi al 47,6% di Commerzbank (49,6% dei diritti di voto). Un risultato «ben oltre le aspettative iniziali», hanato i vertici del gruppo, grazie anche alla salita degli ultimi giorni del titolo del gruppo italiano che ha ampliato il premio implicito dell'offerta da 44 miliardi lanciata a marzo. Le adesioni si sono aggiunte alla partecipazione già detenuta direttamente da Unicredit, pari al 26,77%, e agli strumenti finanziari con diritto alla consegna fisica di azioni, pari al 3,22 per cento. Restano fuori i derivati total return swap per cassa equivalenti a una quota di circa il 12 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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