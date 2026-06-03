Unicredit supera il 50% di Commerz

Unicredit ha superato il 50% di Commerzbank. L'opa avviata sulla banca tedesca scadrà il 16 giugno, ma il gruppo guidato da Andrea Orcel sta già raccogliendo molte adesioni. La quota potenziale di Unicredit nel capitale di Commerzbank si attesta ora sopra la soglia di metà delle azioni. La società continua a incrementare la propria partecipazione prima della scadenza dell'offerta.

L'Ops lanciata su Commerzbank scadrà il prossimo 16 giugno ma Unicredit sta già facendo il pieno di adesioni: il gruppo guidato da Andrea Orcel si attesta ormai a una quota potenziale sopra il 50% del capitale della banca tedesca. Sono due i pacchetti di azioni e derivati in rialzo rispetto all'ultimo aggiornamento fornito dall'istituto italiano. Il primo è quello che riguarda le azioni consegnate all'offerta di scambio che, alla seduta di ieri, si attestano al 7,6% del capitale di Commerzbank (prima erano ferma a poco più dell'1%). A queste adesioni si sommano il 26,8% di azioni dirette Commerzbank, più un ulteriore 3,2% in derivati regolabili in azioni più la quota detenuta da Unicredit in derivati (regolabili unicamente in contanti) cresciuta al 13,2% (dal 10,7%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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