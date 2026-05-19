No di Commerz a Unicredit per ora

Le trattative tra le due banche sono ferme, dopo che la società tedesca ha rifiutato l'offerta di Unicredit. La decisione è arrivata perché il prezzo proposto è stato considerato troppo basso e non in linea con la valutazione dell'istituto tedesco. Al momento, non sono previste nuove discussioni o proposte ufficiali, lasciando in sospeso il possibile accordo tra le parti. La questione riguarda principalmente la determinazione del valore e il premio richiesto per la cessione.

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Il consiglio di gestione e quello di sorveglianza di Commerzbank hanno bocciato l’Ops lanciata da Unicredit invitado gli azionisti a stare lontani dall’offerta italiana. Motivazione ufficiale: prezzo troppo basso. Motivazione reale: a Berlino, Francoforte e dintorni non hanno intenzione di consegnare uno degli ultimi simboli della finanza nazionale senza combattere fino all’ultima virgola del prospetto informativo. L’offerta italiana - 0,485 azioni Unicredit per ogni titolo Commerz - «non offre un premio adeguato» e soprattutto non sarebbe accompagnata da «un piano strategico coerente e credibile». La partita si gioca tutta lì. Sul prezzo. L’Ops incorpora addirittura uno sconto del 5,25% rispetto alle quotazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - No di Commerz a Unicredit (per ora) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Commerzbank formally rejects UniCredit takeover offer Sullo stesso argomento Unicredit pronta a blindare CommerzUnicredit ha già messo a punto una strategia per dare l’assalto alla tedesca Commerzbank e difendersi dagli ostacoli sul percorso. Leggi anche: Commerz, Unicredit pronta al rilancio Commerz, no all’offerta Unicredit. Ma Orcel respinge le accusePer Francoforte il piano è vago e rischioso. La replica: tesi senza fondamento. Aumenta la quota di capitale ... quotidiano.net Commerz scrive agli azionisti: Non accettate l’offerta di Unicredit, piano vago e con rischiIl consiglio di amministrazione ribadisce che l’ops lanciata dall’istituto italiano non è vantaggiosa, meglio soli. La replica: Profondo dissenso ... repubblica.it