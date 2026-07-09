A Roma si svolge il Radio TV Forum di Aeranti Corallo, evento dedicato all’emittenza locale. Quest’anno si celebra il 50° anniversario di radio e tv del territorio. La giornata si concentra sulle sfide del settore e sul futuro dell’informazione locale. Sono presenti rappresentanti di emittenti di diverse regioni italiane, con interventi e discussioni su temi legati alla regolamentazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità delle emittenti locali. L’evento si tiene presso una sede centrale della capitale.

Torna a Roma il Radio TV Forum di Aeranti Corallo: l’evento dell’emittenza locale che quest’anno celebra i 50 anni della radio e tv del territorio. Una giornata dedicata alle sfide del settore e al futuro dell’informazione locale. Servizio di Marino Galdiero RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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