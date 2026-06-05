il tennis domina su radio e tv negli ultimi 7 giorni

Negli ultimi sette giorni, il tennis ha avuto grande spazio su radio e televisione italiane, grazie alla presenza di tre tennisti italiani ai quarti di finale agli Open di Francia. La copertura mediatica si è concentrata su queste partite, che hanno attirato l’attenzione del pubblico. La presenza di atleti italiani in questa fase del torneo ha determinato un aumento della trasmissione di contenuti dedicati a questo sport nei mezzi di comunicazione nazionali.

ROMA (ITALPRESS) – Con tre azzurri a disputare i quarti di finale agli Open di Francia è quasi scontato che sia il tennis a farla da padrone sulle radio e tv italiane. Negli ultimi 7 giorni, infatti, è stato il Roland Garros a ottenere più citazioni sulle nostre emittenti, surclassando (1.475 vs 1.189) persino la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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