Spuntano i team radio di Verstappen a Silverstone non trasmessi in TV | aveva previsto il disastro Red Bull
Durante il Gran Premio di Silverstone, le comunicazioni radio di Max Verstappen non trasmesse in televisione hanno rivelato problemi di motore, difficoltà nel deployment e nel bilanciamento della vettura. Lo stesso pilota si è sfogato dopo l'incidente a Stowe. Questi messaggi, non visibili in diretta, mostrano una situazione di criticità tecnica e di tensione all'interno della squadra.
I team radio non trasmessi in TV di Max Verstappen nel GP di Silverstone raccontano tutta la crisi Red Bull: problemi di motore, deployment, bilanciamento e lo sfogo finale dopo l'incidente a Stowe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Max Verstappen on Silverstone
Notizie e thread social correlati
Red Bull copia la genialata Ferrari: sulla RB22 di Verstappen a Silverstone spunta un’ala “macarena”Durante il filming day a Silverstone, la vettura RB22 di Max Verstappen è risultata equipaggiata con un’ala anteriore che richiama il design...
Verstappen, l'incidente è colpa dell'ala. Red Bull si scusa: "Max non aveva scampo"Durante la qualificazione in Austria, Max Verstappen è stato coinvolto in un incidente attribuito a un problema all’ala dell’auto.