Spuntano i team radio di Verstappen a Silverstone non trasmessi in TV | aveva previsto il disastro Red Bull

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Silverstone, le comunicazioni radio di Max Verstappen non trasmesse in televisione hanno rivelato problemi di motore, difficoltà nel deployment e nel bilanciamento della vettura. Lo stesso pilota si è sfogato dopo l'incidente a Stowe. Questi messaggi, non visibili in diretta, mostrano una situazione di criticità tecnica e di tensione all'interno della squadra.