A Monticello Brianza, un artista ha portato sul palco un concerto che unisce sonorità reggae e stile cantautorale. Lo spettacolo ha trasmesso energia positiva, offrendo un’immagine luminosa sulla realtà. La performance si è svolta il 9 luglio 2026, in un contesto caratterizzato da incertezze sul futuro.

Monticello Brianza (Lecco), 9 luglio 2026 - Un viaggio musicale in cui si fondono le sonorità del reggae e una sensibilità che sa di cantautorato. Un mix coinvolgente che trasmette energia positiva, uno sguardo luminoso sulla realtà, nonostante le incertezze sul futuro che caratterizzano l'epoca che stiamo vivendo. E' tutto questo e molto altro "Croccante", il nuovo album di Brusco, cantautore romano che è stato uno dei pionieri del reggae in Italia, fin dai tempi della Villa Ada Posse e poi come solista, in un percorso lungo il quale ha sfornato successi radiofonici come "Sotto i raggi del sole" e "Ti penso sempre". Nel nuovo lavoro le canzoni parlano di emozioni, sentimenti, empatia, forze universali capaci di unire le persone e farle sentire meno sole, in una connessione consapevole con sé stessi e con gli altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Monticello Brianza le vibrazioni positive di Brusco, tra reggae e cantautorato

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