Brusco il nuovo album è Croccante | tra reggae e cantautorato

Da multisapere.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con “Croccante”, Brusco accompagna l’ascoltatore in un viaggio musicale autentico, che riflette la sua crescita personale e artistica. In un momento storico in cui il futuro può apparire incerto, l’artista sceglie di rispondere con energia positiva e introspezione, mantenendo sempre uno sguardo luminoso sulla realtà. Nei brani più intimi – “Acqua”, “Basta poco”, “Grandi conquiste” e “Anima” – emergono emozioni profonde ed empatia, elementi centrali per una connessione più consapevole con sé stessi e con gli altri. Allo stesso tempo, tracce come “Leggende”, “Orologio” e “Un passo alla volta” invitano alla riflessione, trasformando il fallimento in una risorsa preziosa per la crescita personale. 🔗 Leggi su Multisapere.com

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