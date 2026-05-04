Monticello Brianza piange | ciclista travolto e ucciso ad Agrate

Una tragedia si è verificata domenica mattina lungo la Strada Provinciale 13 di Agrate Brianza, in Lombardia. Un ciclista di 82 anni, residente a Monticello Brianza, è stato investito da un'auto poco dopo le 11. Nonostante il trasporto in ospedale, l’uomo è deceduto nel pomeriggio all’ospedale di Vimercate. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Tragedia sulle strade della Lombardia. Un pensionato di 82 anni residente a Monticello Brianza è morto dopo essere stato da un'auto lungo la Strada Provinciale 13 di Agrate Brianza poco dopo le 11 di mattina di domenica 3 maggio; l'uomo è deceduto dopo il ricovero all'ospedale di Vimercate, dove.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Agrate Brianza, ciclista travolto da un’auto: muore l’82enne Piero MontiMonticello Brianza (Lecco), 3 maggio 2026 – Un pensionato di 82 anni di Monticello Brianza è morto ad Agrate Brianza, travolto da un automobilista di... Esplosione nell'azienda farmaceutica Frau Pharma ad Agrate Brianza, operai feriti: uno è graveTre operai sono coinvolti in un'esplosione avvenuta nell'azienda Frau Pharma di Agrate Brianza, uno di loro è grave. Altri aggiornamenti Si parla di: Drammatico incidente: ciclista travolto e ucciso da un'auto. Agrate Brianza, ciclista travolto da un’auto: muore l’82enne Piero MontiLa vittima, pensionato di Monticello Brianza, era in gita con gli amici al Santuario della Madonna di Caravaggio. L’impatto con la vettura guidata da un uomo di 58 anni è stato devastante ... ilgiorno.it La gita in bici con gli amici finisce in tragedia. Muore ciclista di 82 anniUn pensionato di 82 anni di Monticello Brianza è morto ad Agrate Brianza, travolto da un automobilista di 58 anni, durante un giro in bici insieme ad altri ciclisti come lui. Pietro Monti ieri mattina ... ilgiorno.it