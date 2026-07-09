A Mazzano, circa tremila giovani si sono radunati per un evento di auto clandestino. Durante la manifestazione, molte auto di marca tedesca hanno eseguito impennate e acrobazie, riprese con numerosi telefonini. L’assembramento si è svolto senza misure di sicurezza e senza autorizzazioni, fino a quando la polizia locale è intervenuta e ha sgomberato il luogo. Nessuna persona è rimasta ferita.

Tremila giovani e giovanissimi e altrettanti telefonini atti a riprendere impennate e acrobazie di auto immatricolate con marca tedesca. Un raduno illegale e privo delle più basilari misure di protezione e cordoni di sicurezza, infine sgomberato dalla polizia locale. E' successo nella serata di mercoledì 8 luglio a Mazzano, nel piazzale del Bennet di Molinetto. Un primo atto, nelle intenzioni degli organizzatori, in vista di un appuntamento in grande stile: la «Gardasee illegal night 26», in programma forse fra venerdì e sabato sul lago. L'organizzazione dell'evento è partita probabilmente dalla Germania, attraverso la piattaforma social TSNS. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - A Mazzano si è svolto un grande raduno di auto illegali

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