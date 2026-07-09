A Kooij la 5ª tappa Brivido Vingegaard

Da ilgiornale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella quinta tappa del Tour, il percorso si concentra sul Colle del Tourmalet, una salita impegnativa. Dopo sei tappe con tratti non semplici o monotoni, questa frazione non chiarirà le posizioni finali, ma potrebbe segnare chi non avrà più possibilità di recupero. A vincere la frazione è stato un ciclista che ha conquistato la vittoria, mentre un altro ha subito un colpo di scena importante.

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Oggi la temperatura salirà per quello che il Tour proporrà: il Tourmalet. Dopo sei tappe, neanche tanto semplici o monotone, eccoci ad una frazione che non ci dirà certamente come andrà a finire, ma sicuramente chi può metterci una croce sopra. Il rischio è lì, a portata di mano. Inutile dire che gli osservati speciali saranno i soliti noti: Pogacar e Vingegaard (brivido per lui, caduto ma arrivato regolarmente al traguardo), anche se per il secondo giorno consecutivo la maglia gialla è sulle spalle del norvegese Traeen. Interessante vedere come reagiranno alle prime montagne Evenepoel e Seixas, Carapaz e Ayuso, per arrivare a Lipowitz, Martinez e Pidcock. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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