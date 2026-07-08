Tour de France Kooij vince la quinta tappa e Traeen sempre in giallo

Da iltempo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ciclista Olav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France, corsa tra Lannemezan e Pau di 158 km. La vittoria è arrivata in volata, con Kooij che ha preceduto allo sprint Max Kanter e Tim Merlier. La maglia gialla, assegnata al leader della classifica generale, rimane indossata da Traeen.

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Pau, 8 lug. - (Adnkronos) - Olav Kooij vince in volata la quinta tappa del Tour de France, la Lannemezan Pau di 158 km. L'olandese del team Decathlon prevale allo sprint sul tedesco Max Kanter (Astana) e sul belga Tim Merlier (Soudal Quick Step). Il norvegese Torstein Traeen conserva la maglia gialla di leader della corsa con 28" di vantaggio sullo statunitense Sean Quinn (Ef Education - Easy Post) e 3'50" sul ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek). Domani sesta frazione, con partenza da Pau e arrivo a Gavernie Gedre dopo 186 km. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Tour de France, Kooij vince la quinta tappa e Traeen sempre in giallo
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