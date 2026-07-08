Nella quinta tappa del Tour de France, l’arrivo è stato a Pau con una volata finale. L’olandese Olav Kooij ha tagliato il traguardo per primo, vincendo la tappa. La corsa ha confermato le aspettative degli esperti di sprint.

La tappa 5 del Tour de France rispetta i pronostici della vigilia e premia gli specialisti dello sprint. L’olandese Olav Kooij conquista il traguardo con una volata finale inarrestabile. Vince Olav Kooij. Il percorso di 158.3 chilometri, che ha collegato le località di Lannemezan e Pau, ha offerto la vera opportunità ai velocisti del gruppo in questa edizione. L’olandese Olav Kooij, portacolori della formazione Decathlon CMA CGM Team, ha tagliato il traguardo con il tempo di 3:29:07. Il vincitore ha capitalizzato al massimo il lavoro dei propri compagni di squadra, venendo su con prepotenza negli ultimi metri per lanciare la sua volata. Negli ultimi metri con un’accelerazione devastante, Kooj non ha lasciato alcun margine di recupero agli avversari, permettendogli di siglare il trionfo numero 51 della sua carriera. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, 5a tappa: primo arrivo in volata a Pau, vince Olav Kooij

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 | Tappa 3: chi vincerà il primo arrivo in salita

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, Olav Kooij beffa tutti nella prima volata a PauOlav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026 a Pau, battendo tutti nella prima volata della corsa.

Tour de France: Kooij vince in volata a Pau, Torstein Træen resta in maglia giallaOlav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026, percorrendo 158 km da Lannemezan a Pau in volata.

Temi più discussi: Tour de France 2026 · Tappa 5: Percorso, orari, altimetria 8 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Finalmente al Tour c'è una tappa per velocisti: la presentazione; Tour de France 2026 - Le Strade del Tour: 5a tappa - Video; Tour de France, oggi seconda tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

Olav Kooij vince la prima volata del Tour de France 2026! Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini Wladimir Belli e Moreno Moser la 5a tappa del Tour de France 2026 Ti aspettiamo in diretta qui #TDF2026 x.com

Tour de France, quinta tappa: da Lannemezan a Pau. Vince Olav Kooij, Traeen resta in gialloKooij vince la quinta tappa del Tour Olav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026, la De Lannemezan - Pau di 158,3 km. Il velocista della Decathlon CMA CGM Team conquista il successo ne ... msn.com

TOUR DE FRANCE. A PAU LA PRIMA GIOIA DI KOOIJ! BATTUTI KANTER E MERLIERAlla prima volata della sua vita al Tour de France, Olav Kooij non sbaglia e vince a Pau. L'olandese della Decathlon CMA CGM si è mosso alla perfezione nell'intricato finale e si è imposto in maniera ... tuttobiciweb.it

Prendere la Variante del Mont de la Saxe? reddit