A giugno, i consumi di gas sono aumentati del 3% rispetto al mese precedente, dopo un incremento del 6% a maggio. L’aumento è dovuto principalmente a un maggior utilizzo nel settore termoelettrico. I flussi di gas in rete sono stati alimentati da forniture provenienti da diverse fonti, senza che siano stati registrati problemi di approvvigionamento. I dati indicano che, nonostante l’aumento, la disponibilità complessiva di gas rimane stabile.

Dopo l’incremento di maggio (+6%), i consumi di gas salgono ancora a giugno del 3 per cento, spinti dall’aumento della domanda del termoelettrico (+11% rispetto allo stesso periodo del 2025) per via dell’ondata di calore che è iniziata a maggio ed è proseguita nelle settimane successive e che ha accelerato il fabbisogno di gas proveniente dal residenziale e dal terziario (+4%). È questa la fotografia scattata da Snam che restituisce un quadro rassicurante sul fronte delle forniture nonostante le turbolenze geopolitiche. Se si guarda agli approvvigionamenti di gas naturale liquefatto (Gnl), si vede infatti che l’impatto del blocco dello... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - A giugno più gas in rete: ecco da dove arriva e perché non siamo a rischio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quando il nostro DOPPIAGGIO era INTERNAZIONALE: intervista a Leslie La Penna con Antonio Viola

Notizie e thread social correlati

Monitoraggio della rete gas. Un aiuto arriva dalla tecnologiaA Tresivio, l’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio di un monitoraggio della rete del gas.

Leggi anche: La Promessa sbarca in prima serata su Rete 4: ecco da quando e perché

Temi più discussi: Elettricità, in giugno vola la generazione a gas (e traina i prezzi); Dell’Acqua: connessioni, reti e prezzi zonali nella rotta Arera; Arera propone le tariffe zonali al posto del PUN: cosa cambierà?; Forlì, la sostituzione delle reti acqua e gas obsolete proseguiranno fino a marzo 2027 in diverse zone della città.

La Croatie se rêve en hub énergétique pour sortir l’Europe centrale de la dépendance au pétrole et au gaz russes lemonde.fr/economie/artic… La Croazia sogna un futuro da hub energetico per affrancare l'Europa centrale dalla dipendenza da petrolio e gas x.com

Bollette, Arera: a giugno gas vulnerabili sostanzialmente stabile(Teleborsa) - Come registrato a maggio, per il mese di giugno 2026, le quotazioni all’ingrosso sono pressoché invariate e la spesa totale dell’utente tipo aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedent ... finanza.repubblica.it

Gas, nuovo aumento per i clienti vulnerabili: +0,3% a giugnoGas, Arera aggiorna il prezzo per i clienti vulnerabili: +0,3% a giugno, riferimento a 122,52 centesimi/mc e materia prima a 47,18 euro/MWh. soldionline.it